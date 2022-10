Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup à 0€ est confirmé pour Campos en 2023

Publié le 5 octobre 2022 à 09h45

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est considérablement renforcé au milieu de terrain. Et Luis Campos pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, cela pourrait encore bouger dans l'entrejeu de Christophe Galtier. Un gros coup à 0€ pourrait notamment être acté à l'été 2023 avec un certain N'Golo Kanté.

Du côté du PSG, on prépare déjà les prochains mercatos. Dès cet hiver, Luis Campos pourrait frapper fort avec, enfin, le transfert de Milan Skriniar. Mais le club de la capitale voit aussi un peu plus loin avec son futur recrutement estival. Qui pourrait alors rejoindre le PSG pour la saison prochaine ? Différents noms commencent déjà à circuler et celui de N'Golo Kanté est à nouveau évoqué aux abords du Parc des Princes.

Le PSG à fond sur Kanté

Cela fait maintenant plusieurs années que N'Golo Kanté est annoncé dans le viseur du PSG. Si la direction a changé à Paris, l'intérêt serait toujours d'actualité. Selon les informations du Daily Mail , Kanté serait bien dans les petits papiers du PSG, qui pourrait réaliser une énorme opération avec l'international français.

Un transfert à 0€ ?

En effet, c'est libre que N'Golo Kanté pourrait débarquer au PSG. Actuellement dans sa dernière année de contrat à Chelsea, le champion du monde et les Blues n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nouveau bail. La menace d'un départ pour 0€ existe donc pour Kanté et le PSG pourrait en profiter.