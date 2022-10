Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Recrue star du mercato, Alexis Sanchez est validé en interne

Publié le 6 octobre 2022 à 00h00

La rédaction

Arrivé libre cet été à l’OM, Alexis Sanchez semble avoir rapidement conquis ses coéquipiers. L’attaquant chilien a une nouvelle fois rappelé son importance mardi face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, et Amine Harit n'a pas manqué de lui rendre hommage.

Recruté libre durant le mercato estival 2022 après la résiliation de son contrat avec l'Inter Milan, Alexis Sanchez montre qu’il est un élément important à l’OM. Déjà auteur de quatre buts en Ligue 1, l’attaquant chilien a ouvert son compteur en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs mardi soir contre le Sporting Lisbonne (4-1). Une prestation qui n’est pas passée inaperçue aux yeux d'Amine Harit.

« C'est quelqu'un de très important pour nous »

Interrogé juste après la victoire de l’OM face au Sporting Portugal (4-1), Amine Harit s’est exprimé en zone mixte sur l’importance d’Alexis Sanchez au sein du club phocéen et n'a pas manqué de rendre hommage à l'attaquant chilien : « C'est quelqu'un de très important pour nous. C'est un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense. Il bouge et presse énormément. Cela nous facilite les choses. Avec un joueur de cette classe devant, c'est plus facile pour combiner. Il sent le football », indique Harit.

« Les automatismes sont en train de se créer »