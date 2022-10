Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Une recrue du mercato métamorphosée par Tudor ?

Publié le 5 octobre 2022 à 11h30

La rédaction

De nouveau prêté à l’OM dans les derniers instants du mercato, Amine Harit est devenu l’un des éléments clé du onze de départ d’Igor Tudor. Très régulièrement aligné avec l’Olympique de Marseille cette saison, l’ancien Nantais a su montrer qu’il était capable de suivre le rythme imposé par son entraîneur.

Prêté la saison dernière par Schalke 04, Amine Harit est retourné une nouvelle fois à l’OM sous la forme d’un prêt. Arrivé dans les derniers instants du mercato cet été, l’attaquant marocain a très vite réussi à s’adapter aux méthodes de travail d’Igor Tudor.

Transferts - OM : Le clan Longoria s’enflamme pour son mercato https://t.co/lonK206qaJ pic.twitter.com/h1vrqej57O — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Harit a gagné du crédit aux yeux de Tudor

Considéré comme un élément important au sein du onze de l’OM, Amine Harit a su impressionner Igor Tudor sur sa capacité de supporter le rythme imposé par le Croate. Aligné aux côtés d’Alexis Sanchez, le Marocain a notamment scellé le sort des anciens indispensables Dimitri Payet et Gerson, condamnés à débuter sur le banc.

Dangereux face au Sporting Portugal

Ce mardi, alors que l’OM jouait un match décisif en Ligue des Champions face au Sporting Portugal, Amine Harit a su prouver à Igor Tudor qu’il méritait sa place de titulaire. Marseillais le plus dangereux de la rencontre, l’ancien Nantais a notamment marqué un but et délivré une passe décisive : « C'est bien d'étoffer son jeu. C'est important de réussir à être dangereux avec ses pieds mais aussi avec sa tête », a confié Harit en zone mixte après la rencontre.

Un nouveau statut pour Harit

Impressionnant face au Sporting Portugal, Amine Harit a su se montrer très en jambes lors de cette rencontre. L’attaquant marocain avait su très bien naviguer entre les lignes adverses pour s’ouvrir des espaces. Une prestation qui a fortement plu à Igor Tudor qui a voulu féliciter son joueur à sa sortie au moment de son remplacement par Gerson à quelques minutes de la fin du match. Dans la rotation la saison dernière avec l’OM, Amine Harit a donc clairement changé de rôle au sein de l’effectif marseillais.