Transferts - PSG : Luis Campos en grand danger pour cette priorité XXL du mercato ?

Publié le 5 octobre 2022 à 21h30

Pierrick Levallet

Après avoir subi un échec cuisant cet été dans le dossier Skriniar, Luis Campos entend bien revenir à la charge pour le Slovaque. Cependant, l’Inter ne compte pas se laisser faire et ferait donc tout son possible pour prolonger le contrat du défenseur de 27 ans. D’ailleurs, la direction milanaise userait de plusieurs moyens pour convaincre Milan Skriniar.

Après avoir tenté sa chance cet été pour Milan Skriniar, Luis Campos compte bien revenir à la charge dès janvier prochain pour le Slovaque. Le défenseur de 27 ans serait la grande priorité du conseiller sportif du PSG pour renforcer le secteur défensif de Christophe Galtier. De ce fait, Luis Campos pousserait encore pour attirer Milan Skriniar à Paris. Sauf que l’Inter ne va pas se laisser faire, comme cet été.

Une autre réunion est prévue pour la prolongation de Skriniar

Selon les informations de Sky Sport , la direction de l’Inter aurait prévu d’organiser une réunion avec le clan de Milan Skriniar à son retour de Barcelone pour discuter de la prolongation de Slovaque. Les Nerazzurri voudraient fermer définitivement la porte au PSG et aimeraient donc trouver un accord avec le défenseur de 27 ans. D’ailleurs, la direction intériste aurait peut-être utilisé un nouvel argument pour convaincre Milan Skriniar.

Un nouvel atout utilisé pour le convaincre ?

Comme le rapporte CalcioMercato.com , le brassard de capitaine dont Milan Skriniar a hérité face au FC Barcelone ce mardi entrait peut-être dans la stratégie de l’Inter pour le conserver. Les supporters milanais, quant à eux, se sont totalement enflammés dans le stade et sur les réseaux sociaux en apprenant la nouvelle. Ces derniers voudraient d’ailleurs le voir plus souvent avec cette casquette de capitaine et pousseraient pour que cela arrive. De quoi convaincre Milan Skriniar ?

