Mercato - PSG : Messi finalement vers une destination inattendue ?

Publié le 5 octobre 2022 à 20h45

Pierrick Levallet

Alors que le PSG pousse pour le prolonger et que le FC Barcelone ferait tout son possible pour le rapatrier, Lionel Messi n’a toujours pas tranché pour son avenir. L’Argentin voudrait attendre la Coupe du monde avant de se décider pour son avenir. Et il pourrait finalement se tourner vers une destination inattendue avant la fin de sa carrière.

S’il semble avoir retrouvé son meilleur niveau, Lionel Messi pourrait toutefois ne pas s’éterniser au PSG. L’Argentin voit son contrat expirer en juin prochain, et pour l’instant il n’a toujours pas tranché pour son avenir. Le FC Barcelone se tiendrait à l’affût pour tenter de rapatrier La Pulga à l’issue de la saison. Mais de son côté, Luis Campos ne devrait pas se laisser faire.

Messi ne veut rien attendre avant la Coupe du monde

En effet, le conseiller sportif du PSG voudrait prolonger le contrat de Lionel Messi. Mais pour l’instant, le Portugais n’a pas pu avancer dans le dossier puisque Lionel Messi préfère patienter. L’Argentin ne veut rien entendre sur son avenir avant la Coupe du monde, étant donné qu’il veut rester concentrer sur son objectif.

