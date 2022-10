Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace prend forme pour l’avenir de Messi

Publié le 5 octobre 2022 à 18h00

Hugo Chirossel

Le feuilleton Lionel Messi a commencé et anime déjà le marché des transferts. Seulement un an après son arrivée au PSG, l’avenir de l’Argentin est au cœur des débats. Son contrat prendra fin en juin 2023 et même si les Parisiens veulent le prolonger, il n’est pas certain qu’il soit encore là la saison prochaine. Le FC Barcelone compte tout faire pour essayer de récupérer le Pulga et a déjà préparé les contours de son futur bail. Une situation qui agace fortement le club de la capitale.

Où jouera Lionel Messi l’année prochaine ? Alors que la saison a repris depuis deux mois seulement, l’avenir de l’Argentin fait déjà couler beaucoup d’encre. En effet, son contrat avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2023. Dans ces conditions, il pourrait décider de s’engager avec un autre club dès le mois de janvier. Une formation est d’ailleurs sur les rangs pour le récupérer : le FC Barcelone.

Le Barça veut le faire revenir

L’histoire entre le Barça et Lionel Messi s’est mal terminée et les Blaugrana veulent corriger cela. D’après les révélations du journaliste Gaston Edul, la Pulga échangerait régulièrement avec l’entraîneur du club catalan, Xavi. Ce dernier rêve de faire revenir son ancien coéquipier, même si l’Argentin de son côté n’entretiendrait pas une très bonne relation avec le président barcelonais, Joan Laporta.

