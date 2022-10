Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour éviter un transfert de Skriniar, une étonnante tentative est révélée

Publié le 5 octobre 2022 à 19h10

Pierrick Levallet

Après avoir échoué dans le dossier Skriniar cet été, Luis Campos voudrait retenter sa chance en janvier prochain. Mais de son côté, l’Inter fait tout son possible pour prolonger le contrat du défenseur de 27 ans. D’ailleurs, les Nerazzurri auraient peut-être tenté un gros coup en se servant d'un nouvel argument pour convaincre le Slovaque.

S’il a réalisé un mercato plutôt intéressant, Luis Campos le considère pourtant incomplet. Le conseiller sportif du PSG voulait attirer un nouveau défenseur central dans la capitale et avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Sauf qu’il s’est heurté à l’intransigeance de l’Inter dans les négociations et l’affaire n’a donc pas pu se faire. Toutefois, Luis Campos n’aurait pas lâché l’affaire.

Mercato - PSG : Campos a un énorme coup à jouer pour Skriniar https://t.co/APTPFl2I5A pic.twitter.com/PrWVFOCUDJ — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

L’Inter fait tout pour prolonger Skriniar

Le conseiller sportif du PSG aurait prévu de revenir à la charge dès janvier pour Milan Skriniar. Mais de son côté, l’Inter fait tout son possible pour prolonger le contrat du Slovaque, qui expire en juin prochain. Et les Nerazzurri auraient peut-être tenté un gros coup pour faire pencher la balance en leur faveur.

Le brassard de capitaine, nouvel argument dans ce dossier ?