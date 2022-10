Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tension monte dans le dossier Skriniar, Campos reçoit un message

Publié le 5 octobre 2022 à 08h45

Jules Kutos-Bertin

Alors que le PSG veut toujours mettre la main sur un défenseur central, Luis Campos devrait revenir à la charge dès cet hiver pour Milan Skriniar. Dos au mur, l’Inter Milan cherche toujours à le prolonger. Interrogé sur le sujet, Giuseppe Marotta n’a pas caché que cette situation était dérangeante.

C’est un dossier qui aura fait parler tout l’été. En quête d’un défenseur central pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier, le PSG s’est longuement intéressé à Milan Skriniar. A un an de la fin de son contrat, l’international slovaque avait un bon de sortie, à condition que l’offre soit jugée satisfaisante par l’Inter Milan.

Le PSG ne lâche rien pour Skriniar

Après de longues négociations, le PSG a fini par lâcher l’affaire. Cependant, Luis Campos aurait prévu de revenir à la charge dès cet hiver avec une offre revue à la baisse. De son côté, l’Inter Milan tente toujours de prolonger Milan Skriniar.

#Marotta: "Turbative di mercato danno fastidio. Facile dire che sono dei professionisti ma sono ragazzi sottoposti a questo genere di pressione, sarebbe meglio ridurre la finestra del mercato. #Skriniar l'abbiamo valutato negli anni passati, è una certezza della nostra squadra" pic.twitter.com/AjFj7HsG9n — Daniele Mari (@marifcinter) October 4, 2022

«Ces perturbations sont gênantes»