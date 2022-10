Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a un énorme coup à jouer pour Skriniar

Publié le 4 octobre 2022 à 00h30

Pierrick Levallet

Après avoir subi un gros échec dans le dossier Skriniar cet été, le PSG et Luis Campos ont prévu de revenir à la charge cet hiver pour le Slovaque. Cependant, l’Inter n’a pas l’intention de se laisser faire et travaillerait sur la prolongation du défenseur de 27 ans, mais le club de la capitale est attendu du pied ferme dans le dossier, surtout en cas d’échec des Nerazzurri.

Cherchant à offrir une nouvelle solution à Christophe Galtier dans le secteur défensif cet été, Luis Campos a tout fait pour attirer un nouveau défenseur central dans la capitale. Le conseiller sportif du PSG avait fixé sa priorité sur Milan Skriniar, dont le contrat expire en juin prochain. Sauf qu’il n’a jamais réussi à se mettre d’accord avec l’Inter sur le montant de la transaction, le club milanais réclamant entre 75 et 80M€. Luis Campos a alors subi un lourd échec dans ce dossier. Et de son côté, l’Inter travaille pour conserver son défenseur plus longtemps.

Réunion prévue entre l’Inter et Skriniar

Selon les informations de TMW , une réunion serait prévue prochainement entre l’Inter et Milan Skriniar pour sa prolongation. Pour essayer de convaincre le Slovaque de rempiler pour quelques années de plus, la direction des Nerazzurri préparerait une offre de 6,5M€. Ce montant est le maximum que les Intéristes peuvent proposer au défenseur de 27 ans. L’Inter entend mettre le paquet pour essayer de conserver Milan Skriniar.

Le PSG attendu de pied ferme dans le dossier

Ainsi, le pensionnaire de Serie A espère que le Slovaque réponde par la positive à son offre. Problème, le PSG est en mesure de proposer bien plus en terme de salaire à Milan Skriniar. De ce fait, il serait possible que le joueur de 27 ans repousse les avances de l’Inter. Si tel est le cas, l’Inter devrait attendre l’offre du PSG et de Luis Campos de pied ferme. Autrement dit, le club de la capitale aurait encore toute ses chances dans ce dossier malgré son échec l’été dernier. Affaire à suivre...