Mercato - PSG : Une piste XXL de Campos reçoit un énorme appel du pied

Toujours en quête d’un attaquant pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos suit de près Rafael Leao, le buteur du Milan AC. Le PSG n’est pas seul sur le coup puisque Manchester City et Chelsea sont aussi intéressés. Interrogé sur le sujet, Graham Potter, le coach des Blues, a loué les qualités de l’international portugais.

Après s’être penché sur le dossier de l’attaquant pendant un long moment, Luis Campos n’aura trouvé personne pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Résultat, le PSG est toujours en quête d’un buteur. Plusieurs pistes ont été explorées dont celle menant à Rafael Leao. Brillant avec l’AC Milan, l’international portugais intéresse Campos qui l’avait fait venir au LOSC en 2019.

Cependant, Rafael Leao a plus d’un prétendant. Au-delà du PSG, le Portugais intéresse également Manchester City et Chelsea qui a tenté de le faire venir en toute fin de mercato. Le Milan AC a refusé mais les Blues pourraient bien retenter leur chance.

Graham Potter on Rafael Leão: “I’ve been really impressed with Rafa Leão whenever I've watched Milan games, he’s a top player”. 🔵🇵🇹 #CFC“In terms of what happens in the future, who knows whether he can do this in Premier League or not.He's got the capability, for sure”. pic.twitter.com/uZu6tcmjQu