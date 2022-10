Foot - Mercato

Mercato : Nouvelle annonce retentissante sur Cristiano Ronaldo

Publié le 5 octobre 2022 à 13h30

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers mois, Cristiano Ronaldo continue de faire couler beaucoup d’encre en vue du prochain mercato de janvier pour lequel il vise encore un départ. Et en attendant de voir de quoi sera fait l’avenir de sa star à Manchester United, Erik ten Hag nie tout malaise en interne avec CR7.

En déplacement sur la pelouse de Manchester City dimanche à l’occasion du grand derby, Manchester United n’a pas pesé bien lourd sur la pelouse de l'Etihad Stadium et s’est lourdement incliné contre son voisin (6-3). Malgré ce large revers, Cristiano Ronaldo est resté sur le banc tout au long de la rencontre, et l’ancien attaquant du Real Madrid n’a pas donc pu tenter de renverser la vapeur en faveur des Red Devils . Un choix tactique qui fait couler beaucoup d’encre, d’autant que Cristiano Ronaldo est annoncé partant depuis le dernier mercato estival.

« Il n’est pas heureux de ne pas avoir joué »

Interrogé en conférence de presse ce mercredi à la veille de son déplacement sur la pelouse de l’Omania Nicosie en Europa League, Erik ten Hag a évoqué le cas Ronaldo, et l’entraîneur de Manchester United tente d’éteindre au mieux cette polémique avec l’attaquant portugais : « Il n'est pas heureux de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas, mais il est heureux. Bien sûr, il veut jouer et il est énervé quand il ne joue pas », indique l’entraîneur de Manchester United alors que la presse anglaise ne peut s’empêcher de faire le lien entre le temps de jeu limité de Cristiano Ronaldo et sa détermination à vouloir quitter le club anglais. Ce feuilleton devrait d’ailleurs revenir sur le devant de la scène en janvier.

Mercato : Cristiano Ronaldo a pris une décision fracassante pour son transfert https://t.co/hGjt4061om pic.twitter.com/fssWCiieTO — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

« Il est de bonne humeur »