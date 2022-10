Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande décision confirmée pour l'avenir de Benzema

Actuellement engagé jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, Karim Benzema devrait continuer d’affoler les compteurs encore un moment avec le club merengue. En effet, tout serait réglé en coulisses pour prolonger, comme prévu, d’une année le contrat du buteur français qui s’apprête à recevoir le Ballon d’Or.

Ce n’est plus un secret pour personne, Karim Benzema (34 ans) est le grandissime favori pour le Ballon d’Or 2022 qu’il devrait recevoir le 17 octobre prochain. En attendant, le buteur français doit continue de performer avec le Real Madrid, où son contrat court jusqu’en juin prochain. Mais l’avenir de Benzema semble déjà tout tracé.

À en croire les dernières tendances, Karim Benzema serait bien parti pour prolonger son contrat d’une année avec le Real Madrid, et Fabrizio Romano confirme cette tendance ce mardi. Il indique que tout est quasiment réglé entre le buteur français et le club merengue , qui officialisera la nouvelle pour fêter son Ballon d’Or dans dix jours.

