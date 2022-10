Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet été, Campos a tout raté avec Mbappé

Publié le 7 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé a fait le choix de prolonger son contrat au PSG à l’occasion de la fin de la saison dernière, le fait d’avoir snobé le Real Madrid commencerait à le hanter à en croire la presse espagnole. Et les raisons seraient même multiples et notamment par rapport aux échecs de Luis Campos lors du mercato.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé s’avançait sur la pelouse du Parc des princes. Accompagné de son président Nasser Al-Khelaifi, le champion du monde tricolore annonçait sa prolongation de contrat au PSG jusqu’en juin 2025 et ce, bien que le Real Madrid lui avait alors déroulé le tapis rouge pour faire de lui la nouvelle figure de proue du projet merengue. Mbappé a finalement recalé le Real Madrid pour le PSG, ce qui semble avoir été subi comme étant un affront du côté de la Casa Blanca qui aurait même, au passage, décidé de tourner la page en se focalisant sur le cas Erling Braut Haaland à l’avenir.

Mbappé insatisfait de sa situation au PSG ?

D’après les informations divulguées par Defensa Central , Kylian Mbappé regretterait sa décision de rester au PSG et surtout, d’avoir dit non au Real Madrid. La cause ? Elles seraient même multiples. La première, comme il l’avait laissé entendre lors du dernier rassemblement avec l’Equipe de France, Mbappé ne serait pas satisfait de sa situation sportive actuelle au PSG. En effet, Mbappé estimerait que les dirigeants du Paris Saint-Germain, y compris le conseiller football Luis Campos, n’auraient pas tenu leurs promesses sur le mercato.

Zidane, Tchouaméni, Soler… Les regrets de Mbappé à cause des promesses non tenues du PSG