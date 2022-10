Foot - Mercato

Transferts : Le Barça ou le PSG ? Lionel Messi a tout prévu

Publié le 7 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

A l’instant T, il semblerait qu’un bras de fer ait lieu en coulisse entre le PSG et le FC Barcelone en coulisse pour s’attacher les services de Lionel Messi l’été prochain. Cependant, la Major League Soccer aurait été jugée comme étant une option prioritaire aux yeux de l’Argentin.

Lionel Messi est sous contrat au PSG jusqu’à l’issue de la saison. Et le septuple Ballon d'or est attendu du côté du FC Barcelone à la prochaine intersaison comme Joan Laporta le faisait déjà savoir dès le mois d’août dernier. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains . C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention ».

Le Barça déterminé à rapatrier Messi

D’après les informations divulguées par ARA , le FC Barcelone émettrait bel et bien le souhait de retrouver sa Pulga qui a effectué toutes ses classes du côté du club culé qu’il devrait rejoindre dès le 1er juillet prochain à en croire les sources de la journaliste argentine Veronica Brunati.

Le PSG dans le coup dans le dossier Messi

Cependant, le PSG n’aurait nullement l’intention de rester patiemment les bras croisés en témoignant du retour de Lionel Messi au Camp Nou. Selon ARA , une offre de prolongation de contrat pourrait bien lui être formulée dans les prochaines semaines. Mais que ce soit le FC Barcelone ou le PSG, la priorité de Messi pour 2023 résidait ailleurs.

Mercato - PSG : Le Barça a déjà lancé l’opération Lionel Messi https://t.co/YjdBVAtkJ3 pic.twitter.com/M1GRVwAMsv — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Messi voulait en priorité la MLS, mais ne pense qu’au Qatar