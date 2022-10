Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les coulisses de l'arrivée de Tuchel au PSG

Publié le 7 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

C'est en mai 2018 que le PSG officialise l'arrivée de Thomas Tuchel en tant qu'entraîneur. Après avoir officié au Borussia Dortmund, l'Allemand débarque donc à Paris pour venir remplacer Unai Emery sur le banc de touche. Alors que Tuchel sera resté en poste jusqu'en décembre 2020, des précisions ont été apportées sur son arrivée.

Depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, de nombreux entraîneurs se sont succédés sur le banc du club de la capitale. Aujourd'hui, c'est Christophe Galtier qui est aux commandes. Arrivé en provenance de l'OGC Nice, il a remplacé Mauricio Pochettino. Ce dernier avait lui pris la place de Thomas Tuchel. Arrivé en 2018 après son aventure au Borussia Dortmund, l'Allemand avait pour mission de réussir là où tout le monde avait échoué : remporter la Ligue des Champions. Tuchel a presque réussi en atteignant la finale en 2020.

« J’ai pris les devants et on s’est dit au revoir autour d’un dîner »

Si Thomas Tuchel a donc remplacé Unai Emery sur le banc du PSG, l'Espagnol est revenu sur les dessous de son départ, évoquant notamment les rumeurs qui annonçaient l'arrivée de l'Allemand. « Je n'ai que de la reconnaissance pour Nasser. J’ai toujours eu son soutien à 100%. Après l’élimination contre le Real et la victoire en Coupe de la Ligue, j’ai pris les devants et on s’est dit au revoir autour d’un dîner. Il y a des infos qui commençaient à sortir sur l’arrivée de Tuchel », a dévoilé Emery, rapporté par L'Equipe Explorer .

Antero Henrique voulait Conceiçao

Les rumeurs ont fini par se concrétiser et Thomas Tuchel a donc été nommé entraîneur du PSG en mai 2018. Un choix qui était pourtant loin de faire l'unanimité en interne. En effet, Antero Henrique, directeur sportif de l'époque, avait d'autres idées en tête, ayant poussé pour l'arrivée de Sergio Conceiçao. Antero Henrique et Thomas Tuchel ont finalement dû travailler ensemble, mais cela n'a pas été simple et c'était assez tendu entre les deux.