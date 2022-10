Foot - PSG

PSG : Clashé, Galtier pousse un coup de gueule retentissant

Publié le 4 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que son ancien collaborateur de l’OGC Nice Julien Fournier l’a récemment attaqué sous fond de polémique liée à sa gestion du ramadan, Christophe Galtier s’est évidemment défendu. Et l’entraîneur du PSG n’hésite pas à monter au créneau pour justifier ses méthodes et mettre fin aux critiques à son égard.

Interrogé mercredi dernier sur RMC Sport , l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, s’était attaqué à Christophe Galtier avec des accusations frontales à l’égard de l’entraîneur du PSG : « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot », a indiqué Fournier. Des propos qui ont déclenché une grosse polémique.

Une polémique liée à sa gestion du ramadan

Par la suite, L’EQUIPE a apporté de nouveaux éléments sur les raisons du clash entre les deux anciens membres de l’OGC Nice, et qui porte en réalité sur le fait que Christophe Galtier aurait demandé à plusieurs de ses joueurs de ne pas jeûner pendant le ramadan, afin qu’ils ne ressentent aucun impact sur leurs performances sportives. La raison pour laquelle Julien Fournier s’était donc clashé avec l’entraîneur, parti ensuite au PSG.

« Je n’ai jamais rien imposé »