Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar encore dans le coup pour le transfert d’Haaland ?

Publié le 7 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Tout juste transféré à Manchester City, Erling Haaland fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs. La presse espagnole s’est récemment enflammée sur l’existence d'une clause dans le contrat du Norvégien lui permettant de rallier facilement le Real Madrid en 2024. Mais Pep Guardiola a nié en bloc ces informations… De bon augure pour le PSG ?

« Je pense qu'Erling veut faire ses preuves dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite l'Espagne, l'Italie, la France, non ? », confiait récemment le père d’Erling Haaland, laissant ainsi la porte ouverte à un transfert au PSG dans les années à venir, même si le buteur norvégien vient tout juste de rejoindre Manchester City. Mais ce n’est pas tout…

Mercato : Coup de théâtre pour le Real Madrid dans le dossier Haaland https://t.co/a5rsI5Fexr pic.twitter.com/oowQlmGEKM — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Une clause pour le Real Madrid ?

Récemment interrogé dans l’émission El Chiringuito , l’ancien joueur du Real Madrid Fernando Sanz lâchait une petite bombe sur un possible transfert d’Haaland vers le club madrilène en 2024 : « L'information que j'ai, c'est qu'il y a une clause de sortie pour Haaland la deuxième année, et ce qui est curieux, c'est qu’elle comprend des conditions très avantageuses pour un club... qui est le Real Madrid », avait-t-il confié. Mais qu’en est-il vraiment ?

Guardiola met les choses au clair