Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Messi avait un souci après son transfert

Publié le 7 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté libre par le PSG à l’été 2021, Lionel Messi a vécu une première année pour le moins compliquée avant de finalement retrouver des couleurs ces dernières semaines dans la capitale. Marquinhos, le capitaine du PSG, confirme l’intégration compliquée de son coéquipier après son transfert au Parc des Princes.

Lors du mercato estival 2021, le PSG a frappé un coup de légende en récupérant Lionel Messi. L’attaquant argentin était arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone et, victime des soucis financiers de l’époque au sein du club catalan, il n’avait pas été prolongé et avait fini par rebondir au Parc des Princes. Un nouveau coup de maitre du PSG sur le marché des transferts, mais les prémices de sa nouveau chapitre n’ont pas été de tout repos.

PSG : Lionel Messi révèle les raisons de sa résurrection https://t.co/QElPhSd65A pic.twitter.com/6U1U9e9034 — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Une première saison compliquée

En effet, Lionel Messi a eu du mal à retrouver son meilleur niveau au PSG la saison passée, trop peu décisif dans les matchs majeurs et notamment en Ligue des Champions. La Pulga a mis du temps à prendre ses marques en France, mais cela semble désormais chose faite puisque Messi est enfin redoutable au PSG, à l’image de son nouveau but remarquable inscrit mercredi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-1).

« Il lui fallait du temps »