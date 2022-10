Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos se lâche sur l’intégration de Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 11h45

La rédaction

Arrivé libre au PSG l’été dernier, Lionel Messi aura vécu une première année difficile sous le maillot parisien. Déjà auteur de sept buts et huit passes décisives cette saison, La Pulga aurait retrouvé son niveau. Au micro de Canal +, Marquinhos a évoqué l’intégration de l’attaquant argentin juste après la rencontre face au Benfica mercredi.

Mercredi, le PSG affrontait le Benfica en Ligue des Champions (1-1). Lionel Messi aura été le seul et unique buteur parisien lors de la rencontre. Arrivé la saison dernière au Paris Saint-Germain, La Pulga avait eu beaucoup de mal à s’acclimater à son nouveau club. Beaucoup plus décisif cette année, l’attaquant argentin semble beaucoup plus à l’aise dans l’équipe.

PSG : Christophe Galtier explique sa décision forte avec Leo Messi https://t.co/qCkMNJac7G pic.twitter.com/Fj0qxMWuHm — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Un début de saison en folie

Auteur de onze buts et quinze passes décisives la saison dernière en 34 matchs, Lionel Messi n’avait pas vécu le meilleur exercice de sa carrière. Avec ses 7 réalisations et huit offrandes en seulement 12 matchs cette année, La Pulga réalise un début canon avec le PSG. L’attaquant argentin aurait donc finalement réussi à s’intégrer au Paris Saint-Germain ? Marquinhos a évoqué le sujet jute après la rencontre face au Benfica.

« Il lui fallait du temps »