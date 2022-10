Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi passe un pacte avec le PSG, un transfert retentissant annoncé

Publié le 6 octobre 2022 à 12h15

Thibault Morlain

Alors que l'avenir de Lionel Messi est actuellement au centre de toutes les discussions, les rumeurs ne cessent de se multiplier concernant le joueur du PSG. Quand partira-t-il ? Alors que l'Argentin sera libre en fin de saison, Messi pourrait bien partir dès le prochain mercato hivernal étant donné l'accord qu'il aurait passé avec le PSG.

Encore buteur ce mercredi contre Benfica en Ligue des Champions, Lionel Messi fait le bonheur du PSG. Il n'en fallait pas plus pour que Luis Campos souhaite prolonger l'Argentin. Ce dernier est, en effet, en fin de contrat à Paris et pourrait donc partir libre l'été prochain. Le FC Barcelone est d'ailleurs à l'affût pour récupérer Messi.

L'accord entre Messi et le PSG

Mais c'est finalement dès cet hiver que Lionel Messi pourrait quitter le PSG. En effet, pour AS , Manu Sainz a fait une énorme révélation à propos d'un pacte passé entre La Pulga et la direction parisienne. Et cela pourrait ainsi provoquer un énorme tremblement de terrain lors du prochain mercato de janvier.

« S'il veut partir après le Mondial... »