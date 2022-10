Foot - PSG

PSG : Marco Verratti envoie un énorme message à Lionel Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG est allé chercher le point du nul sur la pelouse de Benfica. Lors de cette rencontre, Lionel Messi s'est une nouvelle fois illustré. Auteur d'un match XXL, ponctué par un superbe but, le numéro 30 parisien a d'ailleurs reçu les éloges de Marco Verratti.

Pour son troisième match de poule en Ligue des Champions, le PSG devait se frotter à Benfica. En déplacement sur la pelouse du club portugais, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas réussi à revenir à Paris avec une victoire.

PSG : En colère, Verratti s'emporte et pousse un énorme coup de gueule https://t.co/5xLEF29Xza pic.twitter.com/3l2OtqXrDN — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Marco Verratti s'enflamme pour Leo Messi

Si Lionel Messi a ouvert le score, le PSG a vu Benfica revenir à hauteur grâce à un but contre son camp de Danilo Pereira (1-1). Alors que la Pulga a une nouvelle fois réalisé un grand match, Marco Verratti a tenu à lui rendre hommage après le coup de sifflet final.

«C'est ce que l'on a fait avec le très beau but de Messi»

« On joue toujours pour gagner, mais c'était difficile ce soir. Benfica est une équipe avec des bons joueurs, c'est une bonne équipe. On a souffert au début, c'est normal avec le public et l'ambiance qu'il y a. Après, on a mérité en seconde période. On a eu deux occasions très claires et il faut marquer. En C1, ça doit faire but ce genre d'occasions. On a tout donné, on a fait ce que l'on pouvait » , a analysé Marco Verratti, avant de se focaliser sur la performance de Lionel Messi.

«Lionel Messi a encore fait un gros match»