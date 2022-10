Foot - PSG

PSG : Les grandes annonces du clan Neymar

Publié le 6 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Annoncé partant lors du dernier mercato estival, Neymar n'a finalement pas bougé du PSG. Alors que le club de la capitale aurait aimé s'en séparer, le Brésilien est toujours là et ce n'est peut-être pas plus mal. En effet, Neymar est en très grande forme depuis le début de la saison. Il faut dire qu'avec la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, Neymar a de gros objectifs en tête.

Vivement critiqué ces derniers mois, Neymar répond actuellement sur le terrain. En effet, le numéro 10 du PSG réalise un début de saison stratosphérique . Les statistiques du Brésilien sont impressionnantes. Avec Lionel Messi et Kylian Mbappé, Neymar porte ainsi le club de la capitale. Cette saison pourrait-elle alors enfin être la bonne en Ligue des Champions ? L'international auriverde semble plus déterminé que jamais. Et à côté de cela, il y a aussi la Coupe du Monde à partir du 20 novembre. Au Qatar, avec le Seleçao, Neymar entend également briller.

Mercato - PSG : Laurent Blanc lâche ses vérités sur son arrivée au PSG https://t.co/oRxBv1iDf4 pic.twitter.com/qlKfpQFdbO — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

« Il est à 100% »

Tels sont donc les objectifs de Neymar pour les mois à venir. Le joueur du PSG s'est d'ailleurs préparé en conséquence et comme l'a affirmé son père, Neymar est aujourd'hui à 100%. « La préparation a commencé bien avant cette saison. Il est énormément concentré pour réussir, non pas seulement la Coupe du Monde , mais aussi la Ligue des Champions avec le PSG. Nous avons créé des attentes très élevées. Ces dernières années, les blessures se sont mises sur son chemin, mais aujourd'hui, il est à 100% », a lâché Neymar Sr pour RedeTV . Le message est clair...

« Il a toujours réussi à relever le défi »