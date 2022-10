Foot - PSG

PSG : Qatar, Ligue des Champions... Les vérités du père de Neymar

Publié le 5 octobre 2022 à 21h00

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, Neymar est dans une forme exceptionnelle avec le PSG. Après des derniers mois plutôt compliqués, le Brésilien est actuellement au sommet. Il faut dire que Neymar a de grands objectifs avec la Coupe du Monde à partir de novembre prochain, mais aussi la Ligue des Champions qu'il veut enfin gagner.

11 buts, 8 passes décisives, 12 matchs toutes compétitions confondues... Voilà donc les statistiques affolantes de Neymar depuis le début de la saison. Le numéro 10 du PSG marche sur l'eau, lui qui était pourtant annoncé partant lors du mercato estival. Neymar est finalement toujours à Paris où il enchaine les prestations XXL. De bon augure pour le Brésil en vue de la Coupe du Monde, mais aussi pour le PSG pour la Ligue des Champions.

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Lionel Messi peut revenir à Barcelone https://t.co/P6PaV538Il pic.twitter.com/eYDgibq4CT — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Objectif Coupe du Monde et Ligue des Champions

D'ailleurs, Neymar est plus motivé que jamais à propos de ces deux objectifs. Que ce soit avec le Brésil ou avec le PSG, le numéro 10 entend tout donner. Et bonne nouvelle, il est actuellement à 100%, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes à cause de nombreuses blessures. Pour RedeTV , Neymar Sr, père de Neymar a en effet assuré : « La préparation a commencé bien avant cette saison. Il est énormément concentré pour réussir, non pas seulement la Coupe du Monde, mais aussi la Ligue des Champions avec le PSG ».

« Il est à 100% »