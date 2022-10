Foot - PSG

PSG : Taclé par Lionel Messi, le Real Madrid répond sèchement

Publié le 5 octobre 2022 à 09h30

Amadou Diawara

Interrogé sur la défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions, Lionel Messi avait adressé un tacle au club merengue. Lors de sa dernière conférence de presse, Dani Carvajal a été questionné sur la sortie de la Pulga. Et le défenseur du Real Madrid a tenu à faire passer un message clair au numéro 30 du PSG.

La saison dernière, le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, et ce, au terme d'un nouveau scénario improbable. Interrogé sur cette désillusion dernièrement, Lionel Messi a taclé le club emmené par Carlo Ancelotti. « L'objectif est clair pour tout le monde. Le PSG a envie de gagner la Ligue des Champions depuis longtemps. C'est une compétition très difficile à gagner car elle n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe. Elle se joue toujours sur des petits détails, la moindre erreur vous laisse sur le carreau, mais on se prépare pour ces moments-là, pour être à la hauteur quand ils arriveront » , a confié l'attaquant du PSG lors d'un entretien accordé TUDN .

«Lorsque vous avez remporté cinq Ligues des champions sur les neuf dernières années...»

En parallèle, Xavi a fait passer un message similaire sur la réussite du Real Madrid en Ligue des Champions : « La Ligue des Champions est plus difficile que la Liga. Le meilleur ne gagne pas toujours. Il faut prêt juste au bon moment » , a jugé le coach du FC Barcelone.

«La chance n'est pas de mise»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Dani Carvajal a été questionné sur les propos de Xavi. L'occasion pour lui de mettre les choses au clair avec l'entraineur du FC Barcelone, mais également avec Lionel Messi. « (Xavi dit que LaLiga est plus juste que la Ligue des Champions) Les opinions sont subjectives. Je pense que lorsque vous avez remporté cinq Ligues des champions sur les neuf dernières années, la chance n'est pas de mise » , affirmé le défenseur du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche.

«Nous avons été les meilleurs aux moments clés»