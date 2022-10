Foot - PSG

PSG : Nouvelles révélations hallucinantes sur Mauro Icardi et Wanda Nara

Publié le 4 octobre 2022 à 14h00

Dan Marciano

Le couple entre Mauro Icardi et Wanda Nara bat de l'aile. Une procédure de divorce a été enclenchée, malgré les efforts du joueur argentin pour essayer de recoller les morceaux. La femme, de retour en Argentine, aurait bien tourné la page et serait en relation avec un célèbre rappeur sud-américain. De retour en Turquie, le joueur du PSG serait, quant à lui, au plus mal.

Wanda Nara et Mauro Icardi, c'est terminé. Le couple s'est séparé après plus de huit ans de vie commune. « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part » avait partagé Wanda Nara sur Instagram . Prêté par le PSG à Galatasaray, Icardi se serait rendu en Argentine pour essayer de recoller les morceaux. En vain.

Icardi s'est rendu en Argentine pour voir Wanda Nara

Journaliste, Angel de Brito a apporté plus de précisions sur le voyage de Mauro Icardi : « La chose la plus importante : Icardi a voyagé parce que Wanda a envoyé la demande formelle de séparation en Italie. Ils sont sommés de signer une requête en divorce. Icardi s'est rendu à Buenos Aires pour parler avec Wanda Nara. Elle a demandé à son avocate Ana Rosenfeld d'être présente comme témoin » . Mais finalement, ils ne se seraient pas rencontrés.

Wanda Nara l'aurait ignoré

Selon l'émission télévisée Partners of the Show , Mauro Icardi n'aurait prévenu personne de son arrivée. Après avoir atterri à Buenos-Aires, le joueur du PSG se serait présenté devant l'immeuble de Wanda Nara afin de discuter avec elle, mais la sécurité a refusé de le laisser entrer au sein de la résidence. Après cette vaine tentative, le joueur s'est envolé seul, direction Istanbul.

Icardi au plus mal, Wanda Nara déjà recasée ?