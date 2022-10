Foot - PSG

PSG : Nouvelles incroyables révélations sur Icardi et Wanda Nara

Publié le 2 octobre 2022 à 12h00 par Thibault Morlain

Alors que Mauro Icardi a quitté le PSG, prêté à Galatasaray, afin de tenter de se relancer sportivement, l’Argentin fait davantage parler de lui pour ses affaires extra-sportives actuellement. Et c’est son divorce avec Wanda Nara fait la Une de nombreux médias. Les déboires du couple font énormément réagir et voilà que de nouveaux éléments ont été apportés à ce dossier Icardi-Nara.

Même loin du PSG, les déboires continuent pour Mauro Icardi. Cet été, l’Argentin a quitté le club de la capitale, s’envolant pour Galatasaray dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. L’occasion pour le buteur de se relancer sportivement et retrouver certaines sensations. Mais voilà que l’expérience stambouliote est déjà émaillée par certaines polémiques. En effet, la vie extra-sportive d’Icardi se retrouve au centre de l’attention. Son couple avec Wanda Nara est au coeur de toutes les informations. Les deux se sont d’ailleurs séparés il y a quelques jours. Mais malgré cette rupture, Mauro Icardi et Wanda Nara continuent de faire parler d’eux. Après la divulgation d’échanges sur les réseaux sociaux, de nouveaux rebondissements sont à noter.

Direction l’Argentine

Nouvel épisode entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Ce samedi, Galatasaray affrontait l’Adana Demirspor (0-0). Une rencontre pour laquelle le buteur prêté par le PSG n’était même pas sur la feuille de match. Pour quelle raison ? Icardi n’était pas blessé, ni forfait. Et c’est la presse argentine qui dévoile pourquoi le natif de Rosario n’était pas là. Ainsi, comme le rapporte Olé , Icardi n’était pas avec Galatasaray parce qu’il s’est envolé pour l’Argentine et Buenos Aires dans l’optique de régler ses problèmes avec Wanda Nara.

Icardi recalé ?

Forcément, cette nouvelle polémique fait énormément, notamment en Argentine, où on ne rate pas une miette de ce feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara. D’ailleurs, la presse locale a fait une incroyable révélation sur ce voyage de l’Argentin à Buenos Aires. Ainsi, Mauro Icardi se serait notamment vu refuser l’entrée de l’immeuble de Wanda Nara. On attend maintenant le prochain rebondissement…