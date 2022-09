Foot - Mercato - PSG

Le feuilleton Icardi relancé par son divorce avec Wanda Nara ?

Publié le 27 septembre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie par le PSG cet été, Mauro Icardi a vécu un mercato agité. Le buteur argentin a finalement été prêté sans option d’achat à Galatasaray, mais ces derniers jours, c’est surtout l’annonce de sa séparation avec Wanda Nara qui a fait couler beaucoup d’encre. Et qui pourrait avoir un impact sur son avenir…

Au même titre que d’autres joueurs indésirables du PSG (Rafinha, Kurzawa, Kehrer, Ander Herrera, Gueye), Mauro Icardi a été invité à se trouver un nouveau club cet été. Le buteur argentin, dont le contrat court jusqu’en 2024 au PSG, a finalement été prêté le 8 septembre dernier à Galatasaray. Un prêt sans option d’achat. Mais l’actualité est ailleurs pour Icardi…

Wanda Nara a officialisé leur divorce

Vendredi dernier, Wanda Nara officialisait via une story Instagram sa séparation avec Mauro Icardi : « C'est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Cependant, compte tenu de ma visibilité et des choses qui ressortent des spéculations médiatiques, je préfère que vous le sachiez de ma part. Je n'ai rien d'autre à déclarer et je ne donnerai aucun détail sur cette séparation. S'il vous plaît, je demande un peu de compréhension non seulement pour mon bien, mais surtout pour celui de nos enfants », a-t-elle confié. Une sortie à laquelle le buteur appartenant au PSG a réagi.

« Tu veux gérer ma vie séparément ' »