PSG : Luis Campos lance une offensive à 30M€ sur le mercato

Publié le 27 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir été courtisé tout au long du mercato estival, Milan Skriniar figure toujours sur les tablettes du PSG qui ne lâche rien pour attirer le défenseur slovaque de l’Inter Milan. Et Luis Campos envisage de revenir à la charge avec une nouvelle offre de 30M€ en janvier dans ce dossier.

Récemment interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier confirmait son grand regret de ne pas avoir pu attirer un nouveau défenseur central au PSG cet été : « On souhaitait un défenseur central supplémentaire parce que c’est un calendrier de fou. On avait raison. Après, il y a ce qu'il était possible de faire ou pas, et je comprends que mon président n’ait pas accepté les conditions de l’Inter Milan. Mais on va faire avec l’effectif à disposition. J’ai des joueurs polyvalents », indiquait l’entraîneur du PSG.

Skriniar, l’échec de l’été au PSG

Un discours confirmé la semaine passée par Luis Campos au micro de RMC Sport : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », expliquait le conseiller sportif du PSG. Et il entend bien remédier à ce manque lors du prochain mercato.

Le PSG repasse à l’attaque

Comme l’a révélé la Gazzetta dello Sport lundi, le PSG envisage de revenir à la charge dès le mois de janvier pour recruter Milan Skriniar et pourrait proposer 30M€ pour racheter ses six derniers mois de contrat à l’Inter. De son côté, le club italien fait toujours le forcing pour prolonger au plus vite son numéro 37. Affaire à suivre…