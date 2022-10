Foot - PSG

PSG : Messi adresse un tacle au Real Madrid, Ancelotti réagit

Publié le 4 octobre 2022

Eliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions, Lionel Messi a admis que la Ligue des champions n'était pas remportée par la meilleure des équipes. Un avis partagé par Xavi, entraîneur du FC Barcelone. Entraîneur de la formation madrilène, Carlo Ancelotti a mis en valeur sa victoire en C1 la saison dernière et a tenu à leur répondre.

La cicatrice n'est pas encore refermée. Eliminé en huitièmes de finale de Ligue des champions la saison dernière, le PSG avait pris un coup sur la tête. Surtout que les hommes de Mauricio Pochettino avaient pris le dessus sur leur adversaire. La déception et la colère étaient présentes chez les supporters parisiens, qui n'avaient pas hésiter à siffler certains joueurs, notamment Lionel Messi.

« C'est une compétition très difficile à gagner car n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe »

Il y a quelques jours, Lionel Messi est revenu sur la défaite face au Real Madrid. « L'objectif est clair pour tout le monde. Le PSG a envie de gagner la Ligue des Champions depuis longtemps. C'est une compétition très difficile à gagner car n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe. Elle se joue toujours sur des petits détails, la moindre erreur vous laisse sur le carreau, mais on se prépare pour ces moments-là, pour être à la hauteur quand ils arriveront » avait déclaré le joueur du PSG dans un entretien accordé à TUDN.

« La Ligue des Champions est plus difficile que la Liga »

Actuel entraîneur du FC Barcelone, Xavi partage le même avis que son ancien coéquipier. Selon lui, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte la Ligue des champions : « La Ligue des Champions est plus difficile que la Liga. Le meilleur ne gagne toujours pas. Il faut prêt juste au bon moment ». Vainqueur de la C1 en mai dernier, le Real Madrid s'est senti visé et est sorti du silence ce mardi.

« Nous avons aussi été surpris »