PSG : Encore une polémique en vue sur l’écologie ?

Publié le 4 octobre 2022 à 14h30

Dan Marciano

Le PSG a été au centre d'un débat sur l'écologie et sur la manière de se déplacer. Après l'épisode du « char à voile », le club parisien, et notamment Christophe Galtier, a fait son mea-culpa devant les médias. Mais une nouvelle polémique pourrait voir le jour. Alors que les joueurs du PSG se rendent à Lisbonne en avion, le car du club effectuera le déplacement à vide.

Tout est parti d'un message du directeur de la SNCF. « Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité » avait déclaré Alain Krakovitch, suite au déplacement en avion du PSG à Nantes. En réponse, Christophe Galtier avait essayé de manier l'humour en conférence de presse : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ».

Le mea-culpa de Christophe Galtier

Une sortie qui n'est pas passée. Certains politiques ont présenté l'entraîneur du PSG et ses joueurs comme déconnectés et peu impliqué sur les questions environnementales. Galtier avait dû faire son mea-culpa. « Croyez-moi que je suis concerné sur les problèmes de climat, de notre planète, je sais la responsabilité que nous avons. (...) On n'est pas hors sol, on est très lucides, simplement, c'est une blague qui arrive au mauvais moment, qui est de mauvais goût, et je le regrette » avait confié le technicien.

Le PSG se rend à Lisbonne en avion, le car va faire 1800km à vide

Mais le PSG pourrait, une nouvelle fois, faire parler de lui. Le club parisien affrontera le Benfica ce mercredi en Ligue des champions. Les joueurs se sont rendus à Lisbonne en avion, mais le car de l'équipe va, malgré tout, faire le déplacement à vide selon les informations du Parisien et de RMC Sport. Le véhicule aux couleurs du club devrait effectuer 1800 kilomètres, sans compter le retour. Le PSG a mis en avant le sujet de la sécurité pour justifier sa décision.

