PSG : Messi fracassé, le FC Barcelone vole à son secours

Publié le 4 octobre 2022 à 07h30

Alors qu’il a pris la parole lors de la trêve internationale, Lionel Messi est notamment revenu sur l’échec du PSG en Ligue des champions la saison dernière face au Real Madrid. L’occasion pour l’Argentin de livrer son point de vue sur la plus célèbre des compétitions de clubs, ce qui n’a pas forcément été apprécié dans la capitale espagnole. Ce lundi, Xavi a défendu l’avis de Lionel Messi.

Pour sa première année au PSG, Lionel Messi a connu une désillusion européenne face au Real Madrid. Malgré son succès au match aller (1-0), le club de la capitale a retrouvé ses vieux démons en chutant sur la pelouse du Santiago Bernabéu (1-3). « L'élimination de la saison dernière a été très difficile à digérer à cause de la façon dont ça s'est passé, parce que nous avons fait deux grands matchs contre le Real et nous avons perdu sur des petits détails », a récemment confié Messi, dans un entretien accordé à TUDN .

Messi taclé à Madrid

« C'est une compétition très difficile à gagner car elle n'est pas toujours remportée par la meilleure équipe. Elle se joue toujours sur des petits détails, la moindre erreur vous laisse sur le carreau, mais on se prépare pour ces moments-là, pour être à la hauteur quand ils arriveront », avait ajouté l’Argentin, de quoi faire réagir à Madrid. « Qu'est-ce qu'être le meilleur ? Comment évaluez-vous le fait d'être le meilleur ? Quand ? En un match, en un tour à élimination directe, en trois tours à élimination directe... ? », a notamment lâché l’ancien madrilène Guti dans l’émission El Chiringuito .

« Je pense que la Ligue des champions est plus compliquée »