Foot - PSG

PSG : Tous les détails des retrouvailles entre Mauro Icardi et Wanda Nara

Publié le 5 octobre 2022 à 12h30

Thibault Morlain

Si Mauro Icardi était absent du dernier match de Galatasaray, c'est parce qu'il s'est rendu en Argentine afin de tenter de régler ses problèmes conjugaux avec Wanda Nara. Un feuilleton extra-sportif qui n'en finit plus de faire parler et en Argentine, on se régale de cette histoire. D'ailleurs, des précisions ont été apportées sur cette rencontre Icardi-Nara.

Bien qu'il soit loin du PSG, étant désormais à Galatasaray, où il est prêté pour la saison, Mauro Icardi continue de faire parler de lui davantage en dehors des terrains. En effet, depuis plusieurs jours maintenant, l'Argentin fait la Une de nombreux médias concernant ses problèmes avec Wanda Nara, son agent et désormais ex-femme puisque les deux se sont séparés. Des problèmes que Mauro Icardi a tenté de régler en se rendant dernièrement en Argentine afin de discuter avec Wanda Nara.

Mercato - PSG : Le plan du Qatar est révélé pour Lionel Messi https://t.co/UEx0SNcIvp pic.twitter.com/leVEG8ah89 — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

« Wanda ne savait pas qu'Icardi arrivait en Argentine »

Lors de l'émission Es por Ahi , le journaliste Guido Zaffora a révélé les coulisses de cette entrevue entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Il a alors expliqué : « Wanda ne savait pas qu'Icardi arrivait en Argentine. On me l'a confirmé. Elle a été surprise par Icardi. Tôt le matin, il y a eu une discussion. Elle a essayé de persuader Icardi que ce n'était pas le lieu, ni le moment. Il était tôt le matin. Wanda a alors décidé d'aller dans sa maison de Santa Barbara. Elle a dit à Icardi de rester ici au Chateau Libertador et qu'elle partait ».

« Icardi ne veut pas signer le divorce »