PSG : Avant la Coupe du monde, Messi et Neymar sont en feu

Publié le 5 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Neymar et Lionel Messi répétaient une dernière fois leurs gammes avec leur sélection avant de s'envoler pour le Qatar dans moins de deux mois. Brillants et décisifs, les deux stars du PSG sont en pleine bourre et peuvent nourrir de grandes ambitions au Mondial. A l'instar de leurs performances en club, ils n'ont pas déçu.

La trêve internationale a été fructueuse pour le Brésil et l'Argentine avant la Coupe du monde. Portées par Lionel Messi et Neymar, les deux sélections ont montré qu'il faudra compter sur elles au Mondial. Les deux joueurs du PSG ont une nouvelle fois impressionné.

Neymar se rapproche de Pelé

La Seleção était de passage en France pour ses deux dernières rencontres internationales amicales avant le Mondial. Accueillis comme des rockstars au Havre, les coéquipiers de Neymar se sont imposés 3 buts à 0 face au Ghana. L'attaquant du PSG a délivré deux passes décisives. L'accueil a été moins chaleureux au Parc des Princes face à la Tunisie. Neymar a vengé son pays dont l'hymne avait été sifflé par le stade, et s'est baladé dans son jardin avant de scorer l'un des 5 buts du Brésil. Avec 74 réalisations il n'est plus qu'à un but d'égaler le record de buts de Pelé avec la Seleção .

Messi a encore frappé