PSG : Haaland est en feu, Guardiola le compare... à Messi

Publié le 3 octobre 2022 à 16h45

Arthur Montagne

Arrivé cet été à Manchester City, Erling Haaland n'a pas mis longtemps à s'acclimater à la Premier League où il empile les buts de façon impressionnante. Pep Guardiola, qui a également dirigé Lionel Messi durant sa carrière, décrit la différence entre les deux joueurs.

Cet été, Manchester City a raflé la mise pour Erling Haaland. Impressionnant au Borussia Dortmund, l'attaquant norvégien était dans le viseur de la plupart des grands clubs européens à l'image du Bayern Munich, du Real Madrid, du PSG, de Chelsea ou encore du FC Barcelone. Et les Citizens doivent se réjouir d'avoir battu la concurrence.

Haaland affole les compteurs

Et pour cause, Erling Haaland a déjà inscrit 14 buts en Premier League et vient de signer un triplé retentissant contre Manchester United (6-3), son troisième en seulement huit rencontres. Des chiffres absolument ahurissants qui ne sont pas sans rappeler ceux de Lionel Messi, qui Pep Guardiola a également dirigé au FC Barcelone. Le technicien espagnol a d'ailleurs comparé les deux joueurs.

Guardiola pointe la différence entre Haaland et Messi