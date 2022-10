Foot - PSG

PSG : Frustré, Ekitike réagit à son match raté

Publié le 3 octobre 2022 à 22h15

Guillaume de Saint Sauveur

Titularisé pour la première fois par Christophe Galtier depuis son arrivée au PSG durant le mercato estival, Hugo Ekitike n’a pas rendu une copie satisfaisante face à l’OGC Nice. Le jeune attaquant français affiche tout de même sa détermination malgré cette grande première délicate.

« Hugo, on savait qu’il avait des fourmis. Il voulait démarrer. Il était important pour moi de le faire démarrer aussi avec des joueurs comme Ney et Leo. C’était sa première titularisation, bien évidemment qu’il n’avait pas les repères et la relation technique que peuvent avoir d’autres joueurs », confiait Christophe Galtier samedi soir après la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice (2-1) au sujet de la performance d’Hugo Ekitike, qui vivait sa première titularisation.

Une première compliquée

Préféré à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG pour épauler Neymar et Messi, l’ancien joueur du Stade de Reims, prêté avec une option d’achat de 35M€, n’a donc pas réussi à briller alors qu’il semblait s’impatienter ces dernières semaines comme le laissaient entendre ses messages postés sur les réseaux sociaux.

Work & patience is the 🔑🧠 #Weareparis #Marathon pic.twitter.com/6LD4ptCBF5 — Hugo Ekitike (@hekitike9) October 2, 2022

Ekitike reste déterminé