Foot - PSG

PSG : Le message fort de Galtier sur Hugo Ekitike

Publié le 2 octobre 2022 à 15h30 par Arnaud De Kanel

La rencontre face à l'OGC Nice était synonyme de première titularisation avec le PSG pour Hugo Ekitike. Le jeune attaquant parisien a été en difficulté et Christophe Galtier a décidé de le remplacer par Kylian Mbappé à l'heure de jeu. Pour autant, le coach du PSG est satisfait du match de son joueur.

Il attendait ce moment depuis longtemps mais n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, trop peu servi par ses partenaires. Hugo Ekitike connaissait ce samedi soir sa toute première titularisation sous le maillot du PSG. Il avait la lourde tâche d'occuper la place de Kylian Mbappé, laissé au repos en première période. Or, Ekitike ne s'est pas montré dangereux. Malgré tout, Christophe Galtier a vu de bonnes choses.

Transferts - PSG : Voilà le problème avec cette recrue du mercato https://t.co/r3hz44zUO9 pic.twitter.com/MtuwMt2U1k — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Il a été très bien »

Hugo Ekitike a disputé l'intégralité de la première heure de jeu face à Nice. Christophe Galtier est content du rendement de son joueur. « Hugo, on savait qu’il avait des fourmis. Il voulait démarrer. Il était important pour moi de le faire démarrer aussi avec des joueurs comme Ney et Leo. C’était sa première titularisation, bien évidemment qu’il n’avait pas les repères et la relation technique que peuvent avoir d’autres joueurs. Sur ce que je lui ai demandé, il a été très bien, il a fait beaucoup d’efforts. Il a été aussi assez bon techniquement. Je lui ai simplement demandé à la pause d’être un peu plus présent dans la surface de réparation. Entre les lignes, il est bon, mais il doit être aussi présent dans la surface » a constaté le coach du PSG au micro de Free Ligue 1.

« Je suis très content »