Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tissé sa toile pour la prolongation de Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Que ce soit à Paris ou au Qatar, l’ensemble de l’institution PSG semble être sur la même longueur d’onde concernant la nécessité de prolonger le contrat de Lionel Messi, courant jusqu’en juin prochain. Et alors qu’il semblait que le Paris Saint-Germain allait lancer son offensive après la Coupe du monde, le PSG aurait revu sa copie. Explications.

Lionel Messi l’a lui-même avoué pendant la trêve internationale de septembre lors du rassemblement avec la sélection argentine : il s’éclate enfin pleinement au PSG après une saison d’adaptation difficile. En attestent ses 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. De quoi donner des idées au PSG.

Le PSG prévoirait de lancer l’assaut après la Coupe du monde

Lors de son interview accordée à RMC Sport dernièrement, Luis Campos a fait part de sa volonté de voir Lionel Messi continuer au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de son propre contrat de conseiller football qui expirera en juin 2025. Et cette volonté du dirigeant portugais semble être totalement partagée par les propriétaires qataris du PSG. Le plan du Paris Saint-Germain serait de lancer les discussions avec le clan Messi pour la prolongation de son contrat une fois le Mondial terminé.

Mercato - PSG : Enfin heureux à Paris, Messi pourrait prendre une grande décision https://t.co/kXuPSCRcN0 pic.twitter.com/eCRmPQmh6I — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Début des discussions finalement pendant le Mondial ?