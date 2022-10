Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin heureux à Paris, Messi pourrait prendre une grande décision

Après une première saison très délicate avec le PSG, Lionel Messi semble enfin avoir trouvé ses marques à Paris ce qui lui permet de briller sous les ordres de Christophe Galtier. Et c'est loin d'être anodin alors que son contrat au PSG s'achève en juin prochain. Une prolongation n'est donc pas à exclure.

L'été 2021 aura été très animé pour Lionel Messi. Tout juste auréolé de son sacre à la Copa America, l'international argentin est revenu à Barcelone où Joan Laporta lui a annoncé qu'il ne serait pas conservé. Incapable de lui offrir un nouveau contrat, le Barça a laissé filer libre La Pulga qui est donc arrivée quelques jours plus tard au PSG. Néanmoins entre une préparation tronquée et un été très agité, Lionel Messi n'a pas débarqué dans les meilleures conditions à Paris et cela s'est fait ressentir dans ses prestations puis l'Argentin a réalisé une saison médiocre.

«Je me sens bien»

Mais cette saison tout va mieux. Brillant, Lionel Messi est redevenu le grand joueur qu'il était et réalise d'excellentes prestations avec le PSG. « Je me sens bien. C’est différent de l’an dernier. Je savais que ça allait être ainsi. L'année dernière, comme je l'ai déjà dit, j'ai traversé une mauvaise période. Je ne me suis jamais trouvé. Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers. La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à nouveau », expliquait-il d'ailleurs durant la trêve internationale.

Le va bien en París, se están acoplando. En lugar de vivir casi dos meses en un hotel, está en casa. Ha hecho pretemporada. No es un equipo nuevo. Dejó atrás COVID y la infección de pulmón que le afectó. Los chicos contentos en la escuela. Antonela también, con sus negocios — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 5, 2022

Messi prêt à rester au PSG ?

Guillem Balague décrypte d'ailleurs le retour au premier plan de Lionel Messi qui a pu faire une vraie préparation cet été et n'a pas eu besoin d'acclimatation à une nouvelle équipe. Il est également parfaitement remis du Covid qu'il avait attrapé la saison dernière et semble donc épanoui à Paris. Ses enfants sont visiblement heureux dans leur école et sa femme, Antonella, est également satisfaite. De quoi laisser ouverte l'idée d'une prolongation au PSG alors que son contrat s'achève en juin prochain.