Mercato - PSG : Gros bluff du Qatar avec Lionel Messi ? La réponse

Publié le 5 octobre 2022 à 16h00

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, Le Parisien a révélé que du côté du clan Messi, on indiquait n’avoir reçu aucun élément concret de la part du Paris Saint-Germain au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat, alors que Luis Campos a évoqué récemment son intention de proposer un nouveau bail à la star argentine. Cela cache-t-il un bluff du PSG autour de Leo Messi ? Analyse.

Conforté par le grand début de saison de Lionel Messi, avec 7 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues (avant le déplacement à Benfica en C1), Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a clairement indiqué qu’une offre de prolongation était dans les tuyaux au Parc des Princes pour l’Argentin : « Je lui ai dit que j’espérais qu’il resterait durant les trois ans de mon contrat (ndlr juin 2025) ».

Messi ne veut pas y penser en l’état, alors…

Pourtant, selon Le Parisien , si le clan Messi ouvre la porte à une prolongation, il n’a encore rien reçu de Paris, ni du FC Barcelone, autre courtisan déclaré. Faut-il s’en étonner ? Le PSG serait-il en train de bluffer autour du dossier Messi ? A l’analyse, cela apparaît peu probable. En l’état, Messi ayant clairement indiqué ne pas vouloir être perturbé par les questions liées à son avenir avant la Coupe du monde, il est probable que le PSG respecte sa requête en restant pour l’instant en retrait, lui ayant juste déclaré son intention afin qu’il en soit alerté.

Le PSG ne veut pas brusquer Messi

Tout mouvement plus concret pourrait en effet être considéré comme oppressant, et il est compréhensible que dans les bureaux parisiens, on veille à ne pas apparaître comme mettant la pression. D’autre part, il est tout autant probable que Paris retienne pour l’instant les contours de son offre afin d’éviter que le Barça ait un point de repère avant de bâtir sa propre proposition. En clair, le fait que le PSG n’ait pas encore avancé concrètement ses pions apparaît tout à fait logique à ce stade et n’est certainement pas de nature à jeter le doute sur les intentions du club au sujet de Messi.