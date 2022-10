Foot - Mercato - OM

Mercato : Coup de tonnerre, l’Arabie Saoudite refuse de racheter l’OM… a cause du PSG

Publié le 6 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Malgré les rumeurs insistantes d'une arrivée de l'Arabie Saoudite pour racheter l'OM, il semblerait bien qu'après avoir racheté Newcastle, les Saoudiens n'iront pas à Marseille. Notamment au cause du PSG comme l'explique l'économiste Pierre Rondeau.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant une vente de l'OM se sont intensifiées malgré les démentis de Frank McCourt. L'Arabie Saoudite aurait notamment eu l'intention de racheter l'OM, mais l'économiste Pierre Rondeau explique ce ne sera pas le cas, notamment à cause de la rivalité avec le Qatar, propriétaire du PSG.

OM : Grand danger avant la Ligue des champions, McCourt peut trembler https://t.co/PmbZyoqivl pic.twitter.com/8VFCpi59f8 — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

«Il est connu que l’Arabie Saoudite et le Qatar sont deux frères ennemis qui se détestent»

« Il est connu que l’Arabie Saoudite et le Qatar sont deux frères ennemis qui se détestent. Littéralement, il y a eu des boycotts et des menaces. C’est pour ça qu’ils ont même au fond d’eux, en terme de stratégie pour investir dans le football, ils ne voulaient pas aller à Marseille. S’ils avaient dû vraiment réfléchir, dialoguer, discuter, sur une probable vente et rachat de l’Olympique de Marseille, ce qui n’est jamais arrivé. Mais s’ils avaient dû y réfléchir, ils ne pouvaient pas prendre le risque, vis-à-vis du Qatar qui est vraiment leur pire ennemi, perdre pendant 5 ans avant de pouvoir s’installer dans la durée et devenir un club compétitif », assure-t-il au micro de RMC .

«A Newcastle ils vont pouvoir se faire la main sans avoir ces deux rencontres annuelles face au PSG»