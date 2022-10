Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Lionel Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 20h45

Dan Marciano

Dans les prochains mois, le PSG va certainement devoir affronter la concurrence du FC Barcelone dans le dossier Lionel Messi. Le club catalan voudrait proposer à l'international argentin de terminer sa carrière au Camp Nou. Mais en interne, le joueur n'exclurait pas, non plus, un transfert vers la MLS, et notamment vers l'Inter Miami.

Le Barça ne s'en cache plus. Le club catalan espère rapatrier Lionel Messi, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain. « S’il revenait, ce serait gratuitement, donc ce serait viable » a déclaré le vice-président économique de la formation, Eduard Romeu, ce jeudi. Un danger pour le PSG, qui espère le conserver.

Le PSG prévoit une proposition XXL pour Messi

Comme le confirme la Vanguardia, le PSG a l'intention de proposer un nouveau contrat à Lionel Messi. Il faut dire que l'international argentin semble en pleine forme depuis le lancement de la saison comme l'illustre son dernier but face au Benfica ce mercredi (1-1).

L'option MLS serait toujours sur la table