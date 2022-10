Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a déjà lancé l’opération Lionel Messi

Publié le 6 octobre 2022 à 16h00

Bernard Colas

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi ne se soucie pas de son avenir pour le moment, préférant se focaliser sur sa saison avec le PSG et le Mondial au Qatar. Mais cela n’empêche pas le FC Barcelone de multiplier les appels du pied pour le convaincre de retrouver la Catalogne l’été prochain.

Plus d’un an après son départ forcé du FC Barcelone, Lionel Messi est parvenu à trouver ses marques au PSG. Cette saison, l’Argentin se montre en réussite avec 8 buts et 8 passes décisives en 13 rencontres disputées, de quoi donner des idées à Luis Campos. Le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi a déjà fait savoir qu’il souhaitait renouveler le bail du septuple Ballon d’Or, mais il n’est pas le seul à vouloir le convaincre de signer un contrat.

« J'aimerais le faire revenir »

A Barcelone, on se met en effet à rêver de Lionel Messi. Il y a plusieurs mois, la presse catalane révélait que Xavi avait fait savoir à Joan Laporta qu’il voulait mettre la main sur son ancien coéquipier l’été prochain, lorsque celui-ci sera libre. Et les deux hommes semblent sur la même longueur d'onde. « J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité , reconnaissait le président du FC Barcelone cet été. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux ».

