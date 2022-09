Foot - Mercato - PSG

PSG : Le retour de Lionel Messi à Barcelone est possible

Publié le 29 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Si Lionel Messi est pleinement concentré sur la future Coupe du Monde, son avenir fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs. En effet, l’Argentin est sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG et pourrait donc partir libre en juin prochain. Une opportunité pour le FC Barcelone qui rêve de faire revenir Messi. Interrogé sur ce possible scénario, le club catalan a d’ailleurs fait une grande annonce.

Cet été, Joan Laporta ne s’est pas caché : il rêve de faire revenir Lionel Messi au FC Barcelone. N’ayant pas pu retenir l’Argentin en 2021, il veut rapatrier La Pulga et il pourrait profiter de la fin de contrat de Messi avec le PSG en 2023 pour réaliser son désir. « J'aimerais le faire revenir. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec la bonne stratégie, nous pourrons y arriver. Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux », expliquait notamment Laporta.

« Le retour de Messi est-il possible ? Oui »

Reverra-t-on alors Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone ? Ce mercredi, Eduard Romeu, vice-président économique du club catalan, a fait une grande annonce. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , il a alors expliqué que faire revenir Messi était possible économiquement, mais le dernier mot reviendra à la direction technique : « Un retour de Lionel Messi est-il possible économiquement ? Oui car il viendrait gratuitement. Mais cela reste une décision technique ».

Messi veut-il revenir ?