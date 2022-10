Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola scelle l'avenir d'Haaland, l'Espagne le calme

Publié le 6 octobre 2022 à 10h30

Thibault Morlain

Alors qu'Erling Braut Haaland vient à peine de rejoindre Manchester City, son avenir fait déjà l'objet de nombreuses rumeurs. Et c'est un transfert au Real Madrid qui enflamme notamment l'Espagne. La raison ? L'existence d'une clause dans le contrat du Norvégien lui permettant de rejoindre la Casa Blanca en 2024. Si Pep Guardiola n'est pas d'accord avec cela, de l'autre côté des Pyrénées, on persiste et signe concernant Haaland.

Le coup du siècle ? Pour seulement 60M€, Manchester City s'est offert Erling Braut Haaland. Un montant dérisoire quand on voit les performances actuelles du Norvégien. Et le protégé de Pep Guardiola n'a que 22 ans. Toutefois, si Haaland dynamite actuellement tout sur son passage, son histoire avec les Citizens pourrait ne pas durer éternellement. En effet, dernièrement, en Espagne, on assurait que le contrat du buteur contenait une clause libératoire, activable en 2024, qui pourrait notamment permettre au Real Madrid d'enfin recruter Erling Braut Haaland.

Mercato - Real Madrid : Une folle rumeur éclate pour Haaland, une première réponse tombe https://t.co/tSucJgPoIO pic.twitter.com/TmzerXtiwK — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

« Ce n'est pas vrai »

Partira ? Ne partira pas ? La bombe a été lâchée sur Erling Braut Haaland et forcément, les réponses n'ont pas tardées. Ainsi, dans un premier temps, pour Sky Sports , Manchester City a démenti l'existence de cette clause libératoire dans le contrat du Norvégien. Un discours également adopté par Pep Guardiola. Ce mercredi, en marge de la rencontre de Ligue des Champions contre Copenhague, il a assuré : « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause de libération pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Ce n'est pas vrai. C'est tout ce que je peux dire. Des rumeurs que nous ne pouvons pas contrôler ».

La mise au point d'El Chiringuito