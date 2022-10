Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : À peine arrivé, Laurent Blanc reçoit un énorme message du vestiaire

Publié le 30 octobre 2022 à 18h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Successeur de Peter Bosz à l’OL, Laurent Blanc disputera ce dimanche soir son premier match à domicile face au LOSC. Avant le choc de cette 13e journée de Ligue 1, Thiago Mendes s’est prononcé sur l’arrivée du nouvel entraîneur lyonnais, très attendu pour permettre aux Gones de retrouver les bons résultats.

Alors qu’il n’avait pas retrouvé de club en Europe depuis son départ du PSG, Laurent Blanc a été choisi par Jean-Michel Aulas pour succéder à Peter Bosz du côté de l’OL. Après une brève expérience au Qatar, l’ancien sélectionneur des Bleus va tenter de relancer le club lyonnais, 9e de Ligue 1 avant la réception du LOSC ce dimanche suite à son mauvais début de saison. Forcément, Laurent Blanc est très attendu par les supporters, mais également par les joueurs comme le reconnaît Thiago Mendes.

« J’espère que Laurent Blanc va nous apporter que du positif »

« Personnellement je ne connaissais pas Laurent Blanc. Il a une grande expérience en tant que joueur et entraîneur. Il vient pour additionner du plus pour notre équipe, nous aider à trouver la confiance , confie Thiago Mendes dans les colonnes du Progrès. J’espère que Laurent Blanc va nous apporter que du positif. On a besoin de points. Peter Bosz, malheureusement, n’a pas eu de bons résultats, j’appréciais l’homme, j’appréciais son travail. Mais c’est comme ça en football, quand on n’a pas les résultats, c’est souvent l’entraîneur qui saute. Mais là, j’espère que Laurent (Blanc) jusqu’à la fin du championnat pourra faire de belles choses avec nous . »

« Laurent Blanc verra si je dois jouer derrière ou au milieu, c’est sa décision. Moi, je me tiens prêt »