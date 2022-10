Foot - Mercato - OM

Transfert - OM : Longoria reçoit un appel du pied totalement inattendu sur le mercato

Publié le 30 octobre 2022 à 17h30

Arthur Montagne

Formé à l'OM, Bilal Boutobba était présenté comme l'un des plus grands espoirs marseillais. Finalement, le meneur de jeu a finalement décidé de rejoindre le Séville FC où il n'a pas réussi à s'imposer avant de connaître un nouvel échec à Montpellier. Désormais performant à Niort en Ligue 2 où son contrat s'achève en juin, Boutobba ne s'interdit pas de rêver à un retour à l'OM.

Le centre de formation de l'OM a souvent été critiqué. Néanmoins, en 2015, les Marseillais pensent tenir un joueur prometteur en la personne de Bilal Boutobba. Mais le jeune milieu offensif préfère quitter son club formateur en 2016 avant de signer son premier contrat professionnel. C'est finalement à Séville qu'il va tenter sa première expérience professionnelle. Une expérience qui va tourner à l'échec et il ne parviendra pas à rebondir à Montpellier où il ne disputera que trois matches en deux saisons. Il s'engage finalement à Niort en 2020 où sa carrière va enfin décoller.

Boutobba ouvre la porte à un retour

Auteur de six buts depuis le début de saison de Ligue 2, Bilal Boutobba est un élément essentiel des Chamois. Des prestations qui lui donne l'envie de revenir à l'OM. « Plus tard, j'aimerais revenir à l'OM. Pour moi, c'est le plus grand français, mais ça dépendra de ma carrière et de mon histoire. Pour l'instant, je ne me projette pas jusque-là », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer son avenir à court terme alors que son contrat s'achève en juin prochain.

«Je dois être prêt pour accrocher un gros club européen»