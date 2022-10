Foot - Mercato - OM

Mercato : Loin de l’OM, ils vivent le calvaire

Publié le 30 octobre 2022 à 15h30

Axel Cornic

L’effectif de l’Olympique de Marseille a été largement modifié au cours du dernier mercato et Pablo Longoria a dû boucler un grand nombre de prêts. C’est le cas avec Pol Lirola, Jordan Amavi ou encore Konrad de la Fuente, qui peinent toutefois à convaincre. L’Américain pourrait d’ailleurs revenir à l’OM dès le mois de janvier...

Depuis son arrivée, Pablo Longoria s’est toujours montré très actif sur le marché des transferts, révolutionnant régulièrement l’effectif avec plus d’une dizaine de départs et d’arrivées. Il n’a pas dérogé à la règle cet été, puisqu’Igor Tudor s’est vu offrir un onze titulaire tout nouveau, avec notamment Alexis Sanchez, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Pour ceux écartés du projet, il a fallu trouver une solution.

Lirola et Amavi déçoivent en Espagne

Près de 15M€ sont arrivés des transferts, mais la plupart des indésirables a été prêté à l’étranger. Or, ils ne rencontrent pas tous un grand succès ! C’est le cas de Pol Lirola, qui n’a plus joué avec Elche depuis le 10 octobre dernier, tout comme Jordan Amavi qui n’a collectionné que 65 minutes de jeu avec Getafe. Que dire de Luis Henrique, qui a totalement disparu de la circulation à Botafogo.

De la Fuente de retour dès le mois de janvier ?

Il y en a un qui pourrait revenir à l’OM plus tôt que prévu ! D’après les informations de L’Equipe , rien ne va plus pour Konrad de la Fuente à l’Olympiakos, où il ne joue plus depuis le 11 septembre. Ainsi, il pourrait très bien faire son retour lors du mercato hivernal, mais personne ne peut dire si Igor Tudor sera prêt à lui faire une place. L’Américain aimerait prouver sa valeur, mais du côté de l’OM on pencherait plutôt pour un nouveau prêt.

