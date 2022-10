Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme pour le transfert de Milik

Publié le 29 octobre 2022 à 22h00

Arnaud De Kanel

De retour au sommet de sa forme, Arkadiusz Milik pourrait rendre un énorme service à Pablo Longoria. Prêté avec option d'achat en toute fin de mercato à la Juventus, le Polonais serait en passe d'être acheté définitivement par le club turinois qui est ravi de ses performances. La presse italienne s'accorde sur le sujet.

Au moment de son arrivée à l'OM, Arkadiusz Milik avait toutes les caractéristiques pour devenir le grand attaquant que le club phocéen peinait à trouver depuis des années. Freiné par les blessures puis lancé dans une guerre d'égo avec Jorge Sampaoli, son aventure olympienne a vite tourné au vinaigre. Pour se relancer, le Polonais a été prêté à la fin du mercato à la Juventus Turin. En Italie, il a mis tout le monde dans sa poche et son transfert définitif serait dans les tuyaux.

Milik voulait rejoindre la Juve

En échec à l'OM, Arkadiusz Milik avait choisi la Juventus pour se relancer, un gros club européen qui cochait parfaitement ses prétentions. Son bon début de saison s'explique peut-être par cette intégration expresse et sa volonté de bien faire dans un club qu'il voulait rejoindre. Récemment, c'est lors d'un entretien accordé à L'Equipe qu'il avait avoué son désir : « Oui c’est vrai, il y avait déjà eu des contacts quand j’étais au Napoli. J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là. »

Le Polonais brille en Italie

Depuis, le rêve se poursuit pour Milik. Dans une formation turinoise aux abois, il performe et se montre efficace devant les cages. Avec déjà 5 réalisations à son actif, il est la grande satisfaction du mercato turinois. En coulisses, ça s'active pour décider de son avenir.

Milik bientôt acheté par la Juve ?