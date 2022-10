Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La fin se rapproche pour Dimitri Payet

Publié le 29 octobre 2022 à 18h30

Axel Cornic

Titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a vu sa situation changer radicalement depuis l’arrivée d’Igor Tudor. Le numéro 10 de l’Olympique de Marseille est devenu un joker de luxe, qui doit se contenter de quelques bouts de matchs en Ligue 1 comme en Ligue des Champions.

Avant même le début de la saison, la situation de Dimitri Payet a fait débat. C’est d’ailleurs en grande partie à cause de cela que le Vélodrome a accueilli Igor Tudor sous les sifflets, se remémorant la saison passée du joueur, sous les ordres de Jorge Sampaoli. Le nouveau coach de l’OM a toutefois montré être l’homme de la situation et peu à peu, Payet a dû rentrer dans le rang et s’habituer à cette nouvelle réalité.

« C'est nouveau pour moi »

Lors d’un récent entretien accordé à Prime Video , le numéro 10 de l’OM a avoué que la situation a été compliquée à vivre pour en début de saison. « C'est nouveau pour moi. Oui, ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça ne passe pas". Dur envers moi » a déclaré Payet. « Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut, il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur et un entraîneur, c'est loin d'être fou ».

Longoria s’active pour trouver une porte de sortie à Payet

Cette situation ne devrait pas durer, puisque le joueur comme le club semblent croire qu’une séparation est la meilleure solution. L’Equipe explique en effet que Pablo Longoria travaillerait sur un départ de Dimitri Payet pour le prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. RMC Sport révèle de son côté que si le joueur reste très attaché à l’OM, il a compris qu’Igor Tudor ne souhaite pas lui faire confiance.

Malinovskyi, le successeur parfait ?

S’il venait effectivement à partir, Dimitri Payet pourrait être remplacé au pied levé par Pablo Longoria, qui aurait déjà activé une piste en Serie A. Elle mènerait à Ruslan Malinovskyi, qui déjà lors du dernier mercato estival avait été lié à l’OM et dont le contrat avec l’Atalanta se termine en juin prochain. Ironie du sort, l’Ukrainien vit exactement la même situation que Payet du côté de Bergame, avec Gian Piero Gasperini qui l’a relégué sur le banc depuis le début de la saison.