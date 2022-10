Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va totalement chambouler les plans de Payet

Publié le 26 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024, Dimitri Payet avait dernièrement fait part de ses plans pour la suite de sa carrière. Mais voilà que tout pourrait être remis en question pour le numéro 10 phocéen, qui ne connait pas la meilleure période de sa carrière avec Igor Tudor. En effet, Pablo Longoria pourrait bien mettre à mal tout ce qu'a prévu Payet. Explications.

Après un an et demi à West Ham, Dimitri Payet avait fait le choix de revenir à l'OM en janvier 2017. Depuis, le Réunionnais est le patron sur la Canebière. La saison dernière, il avait porté le club phocéen, contribuant au beau parcours de son équipe et la qualification directe en Ligue des Champions. Mais voilà que cet été, les choses ont changé pour Payet. Jorge Sampaoli a été remplacé par Igor Tudor comme entraîneur de l'OM et aujourd'hui, le Croate se prive régulièrement de son numéro 10, le laissant sur le banc de touche, le considérant comme hors de forme.

« Il faut que je fasse plus »

Dans cette situation, les questions ont commencé à se poser pour l'avenir de Dimitri Payet. Pourtant, le joueur de l'OM avait assuré il y a quelques semaines de cela : « Depuis que j’ai quitté West Ham, je n’ai pas bougé et je ne compte pas bouger ».



Plus récemment, Dimitri Payet avait également expliqué : « Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J'aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l'entraînement. Je n'y vais jamais en trainant des pieds. Là, c'est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et qu'il faut profiter du temps de jeu qu'on me donne. C'est nouveau pour moi. Oui ça a été dur au début. Mais pas dur comme tout le monde le dit : "Payet-Tudor, ça passe pas". Dur envers moi. Tu peux dire ce que tu veux. Il a des méthodes dures, il est brut. Il nous rentre dedans. Mais il est entraîneur. Un entraîneur, c'est loin d'être fou. Si tu lui fais gagner des matchs, il te fera jouer. Il n'est pas fou. C'est plus envers moi même. Il faut que je fasse plus ».

Un avenir... loin de l'OM